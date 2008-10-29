Верховная Рада не дала денег на выборы

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект «О внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2008 год» о финансировании внеочередных выборов в парламент, который был внесен народным депутатом Ксенией ЛЯПИНОЙ (фракция «Наша Украина – Народная самооборона»).

Как передает корреспондент УНИАН, этот законопроект поддержали всего 222 депутата, в том числе 170 депутатов из Партии регионов, 35 – из фракции НУ-НС и 17 – фракции Блока Литвина.

Депутаты фракций БЮТ и КПУ не поддержали этот проект закона.

Документ предусматривал выделение из госбюджета 417,5 млн. грн. на проведение внеочередных выборов в ВР.