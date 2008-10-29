ВР приняла в первом чтении антикризисный план Ющенко

Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный Президентом Украины законопроект «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 248 народных депутатов с 447-ми, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие законопроекта поддержали 156 депутатов от БЮТ, 72 - от НУ-НС, 18 - от Блока Литвина и два депутата от Партии регионов. Фракция КПУ не дала за этот законопроект ни одного голоса.

В соответствии с принятым решением, ко второму чтению профильный комитет парламента должен учесть предложения альтернативных законопроектов.

При этом 245-ю голосами народных депутатов из 446-ти зарегистрированных в сессионном зале принято решение рассмотреть этот законопроект во втором чтении завтра, 30 октября.