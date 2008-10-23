Какое отношение имеет налог на богатство к антикризисным мерам?

Скажите мне, бестолковому, как можно смягчить кризис, если ввести налог на богатство? Да еще сделать это не с первого января следующего года, а через неделю - с первого ноября текущего? Ведь этот налог безуспешно внедряется в Украине еще с 1994 года. А в секторе регистрации законопроектов в ВР насчитывается, по меньшей мере, 30 его версий, начиная с полузабытых - авторства депутатов Верховной Рады 2-го созыва. Что только за это время не предлагалось облагать этим налогом (кроме, естественно, собственных домов и апартаментов) - драгоценности и меха, антиквариат и коллекции живописи.

Это один из наиболее трудоемких налогов в мире, поскольку он нуждается в полном реестре и инвентаризации недвижимости (оптимально - земель и зданий, которые на них стоят). Он нуждается в филигранном сочетании усилий местных органов власти, в чьи бюджеты он будет направляться, налоговиков, оценщиков и работников Бюро технической инвентаризации и управления земельных ресурсов. Однако готовность этих институтов взыскивать налог на богатство у нас ниже, чем в Папуа Новой Гвинее, что бы мы о папуасах не говорили. Другими словами - мы не способны внедрить этот налог с первого января следующего года, зачем же говорить о первом ноября? К тому же вначале поступления от него будут в минусе из-за больших расходов на администрирование.

Однако сейчас ключевой вопрос даже не в этом. Какое отношение это предложение имеет к пакету антикризисных мер, который зарегистрирован только что в парламенте? Наверное, такое же как и решимость правительства поставить крест на бесплатных квартирах, в ожидании которых все еще томятся десятки тысяч очередников по всей стране. Вместо этого предлагается эту льготу обременить вступительным взносом - в размере, определенном Кабмином. Идея, не лишенная смысла, однако опять же - разве ей место среди экстраординарных мероприятий ради спасения экономики? А вопрос собственности, которая принадлежит Минобороны? Кабмин перебирает на себя право принимать решения, касающиеся отчуждения и реализации военного имущества, в т.ч. земельных участков. Так является ли это исключительно антикризисной мерой или просто попыткой перераспределить остатки государственного имущества под "шумок" призывов к спасению государства?

А налог на богатство, догадываюсь, придумали специально для коммунистов, чтобы те добавили голосов за пакет, а затем объяснили своему стойкому электорату, что они голосовали за налогообложение жирных котов и буржуа. Однако с нашими коммунистами такой номер не пройдет, хотя сам антикризисный пакет им понравится.

Ведь такое впечатление, что писали его парни и девушки в комиссарских кожанках под диктовку товарища Маузера.

Станислав Голубенко