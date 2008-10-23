Инцидент в киевском метро: у вагона отказали тормоза
09:41, 23 октября 2008Разное
1975
Произошло задымление
Сегодня около 9.00 вследствие технической неисправности вагона на 6 минут было приостановлено движение поездов на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена.
Как сообщили УНИАН в службе охраны метрополитена, в вагоне, который двигался от станции «Берестейская» к станции «Шулявская» отказали тормоза, поэтому произошло небольшое задымление. Неполадки устранили. Пострадавших нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter