Инцидент в киевском метро: у вагона отказали тормоза

Сегодня около 9.00 вследствие технической неисправности вагона на 6 минут было приостановлено движение поездов на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена.

Как сообщили УНИАН в службе охраны метрополитена, в вагоне, который двигался от станции «Берестейская» к станции «Шулявская» отказали тормоза, поэтому произошло небольшое задымление. Неполадки устранили. Пострадавших нет.