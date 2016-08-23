Забег Сомнение Challenge - вызов измеряется благотворительными киллометрами!

Звездные участники социально-спортивного эксперимента Сомнение Challenge 24 августа примут участие в Благотворительном Забеге в вышиванках. Этот вызов каждый из 20-ти участников эксперимента принял всего 7 недель назад: не просто научиться правильно и с удовольствием бегать, а достичь крутой конкретной спортивной цели: взять 5 или 10 км. В партнерстве с Украинской биржей благотворительности команда СомнениеChallenge соберет более 120 000 грн в пользу бегового клуба для людей с расстройствами зрения Guide Runner.

В День Независимости Украины с 7.30 до 13.00 по Русановской набережной в Киеве совершат благотворительный забег более 880 спортсменов-любителей. Проект #СомнениеChallenge создали и реализуют в соавторстве спортсмены-любители Cлава Баранский, Вячеслав Сухомлинов, Наталья Емченко.