Витренко споет «Феличиту» с Павликом

Лидер прогрессивных социалистов Наталья Витренко, видимо, подустала от политики и решила попробовать себя еще и в шоу-бизнесе. Теперь своих избирателей Наталья Михайловна станет агитировать не столько словом, сколько песней.

Она так и сказала: «Не могу повысить зарплаты и пенсии, сделать бесплатную медицину, так хоть песню спою…».

Свои первые шаги в качестве звезды эстрады Наталья Витренко сделала вместе с певцом Виктором Павликом, согласившись поучаствовать в новой телевизионной программе «Песни со звездами», пишет «КП в Украине». Правда, узнав, что петь на русском по условиям программы нельзя, даже расстроилась и чуть было вообще не отказалась от участия.

- Может быть, «Мани-мани» споем? - предложил Павлик привередливой певице.

- Да нет, эту песню в дуэте с Пинзеником петь надо. Буду петь «Феличиту» – в ней слов немного, – заявила Витренко и тут же потребовала: – Напишите мне перевод песни и транскрипцию, буду дома учить.

– Уж если она за что-то взялась, то доведет до конца, – прошептал восхищенный дебютом подруги помощник и соратник Виталий Марченко, тоже приехавший на съемку. – Вот увидите, выучит слова и будет громче Павлика петь!

Обком