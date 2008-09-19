Гривня совершает сальто-мортале как в 1998-ом?

Происходящие в последние дни в Украине валютно-курсовые метаморфозы для многих граждан страны стали очень неприятной неожиданностью. Отечественная валюта, о крепости которой долго и упорно твердили в Нацбанке, и которая взлетела к доллару всего полгода назад на 5-10%, теперь стала резко падать.

Все началось внезапным ослаблением гривни на украинском межбанкев минувшую среду. В тот день торги по доллару США открылись котировками 4,8160/4,8340 грн., а к закрытию опустились до 4,9300/4,9400. Таким образом, гривня девальвировала к доллару за один день на 2,5%.

На что последовала моментальная и адекватная реакция на наличном валютном рынке. В четверг с раннего утра коммерческие банки дружно подняли цены на доллары и евро. Американскую валюту стали покупать по 4,85-4,90 грн., а продавать по 5,05. Евровалюта подорожала в среднем до 6,90 грн. и 7,25 грн., соответственно.

Однако каких-то заметных мер НБУ не предпринял, и вчера на украинском межбанке продолжился восходящий тренд. Торги по доллару США открылись котировками 44,9250/4,9650, а закрылись - 5,0050/5,0200. Причем, в течение дня они поднимались до отметки в 5,04 грн./долл. Нацбанк же, как и в среду, на рынок решил не выходить.

Естественно, что в таких условиях с утра в пятницу продолжилось падение и наличной гривни. Курс покупки доллара во многих обменных пунктах поднялся до 4,95-4,99 грн., а продажи – до 5,07-5,10 грн. (хотя часть банков и оставила ценники на вчерашних уровнях) Следовательно, всего за два дня наличный доллар в Украине подорожал более чем на 5%.

Вряд ли нужно говорить, как к тенденции быстрой девальвации гривни отнесется население. Конечно же, крайне негативно, и это будет справедливое возмущение украинцев. Ведь все прекрасно еще помнят недавние заверения руководителей Национального банка - а именно это ведомство отвечает в стране за валютно-курсовую политику – в стабильности гривни и их рекомендации населению хранить сбережения именно в национальной валюте.

Случилось же в эти дни с гривней то, что и должно было случиться. А приблизил старт процесса падения отечественной валюты именно Нацбанк, который провел в марте этого года молниеносную ревальвацию гривни. Причем сделал он это, невзирая на экономические предпосылки против укрепления отечественной валюты и соответствующие предупреждения экспертов. Вспомним экономическую ситуацию в Украине в начале года, имеющую непосредственное отношение к валютно-курсовой политике!

За первый квартал 2008 года экспорт товаров из Украины вырос по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 28,5%, а импорт – на 45,1%. Отрицательное сальдо торговли товарами увеличилось за указанный период в 2,2 раза и составило $5 млрд. (за 7 месяцев негативное сальдо превысило $11 млрд.).

Причем, ситуация в этом плане могла быть еще хуже, но повезло с конъюнктурой для главных отраслей украинского экспорта – металлургии и химии. Неожиданно для многих экспертов с декабря 2007 года начался быстрый рост мировых цен на продукцию данных отраслей, что обусловило дополнительный прирост валютной выручки в страну.

Также в начале нынешнего года в Украине из месяца в месяц повышалась инфляция в годовом измерении - после достижения рекордного значения в этом столетии в 2007 году (16,6%). В мае 2008 года годовая инфляция достигла уже 31%, что, естественно, способствовало еще большему росту импорта и ухудшению условий для отечественных экспортеров.

Кроме того, в мире набирал обороты финансовый кризис, а это должно было со временем обернуться подорожанием кредитных ресурсов и сокращением объемов внешних заимствований для украинских компаний.

Все три вышеперечисленных фактора означали для украинской валюты только одно – ей суждено было в будущем лишь девальвировать. Некоторую сумятицу, правда, вносил наблюдающий в 2007 и первой половине 2008 года процесс существенного ослабления доллара к евро на международных валютных рынках. Но практически все зарубежные финансовые аналитики предсказывали, что евровалюта уже сильно «перебрала», и вот-вот начнется обратный ход.

Должен ли был Нацбанк знать и учитывать все эти экономические явления? Безусловно!

И помнится, как глава НБУ Владимир Стельмах демонстрировал свою осведомленность, рассказывая в апреле с трибуны Верховной Рады о начавшейся в государстве стагфляции…

Наконец, неужели руководство НБУ не осознавало, что в Украине кроме всех неблагоприятных экономических предпосылок наблюдается, еще и, мягко говоря, политическое неспокойствие? А ведь это всегда являлось мощным девальвационным рычагом?

Что же Национальный банк сделал в данных условиях? Провел весной 4%-ое укрепление гривни! Что лишь немного позволило противостоять инфляции, но зато больно ударило по украинским экспортерам и ускорило рост импорта. И тем самым НБУ приблизил для гривни час «Х», который сейчас, похоже, наступил.

По-видимому, как раз в сентябре 2008 года произошло наложение наиболее неблагоприятных для гривни факторов. Уже начиная с конца июля мировые цены на сталь резко пошли вниз, вследствие чего сократились поступления валюты от экспорта черных металлов. Мало того, многие украинские метпредприятия в связи со снижением спроса на их продукции даже уменьшили товарный выпуск.

Свою негативную лепту внес и кризис на украинском фондовом рынке - нерезиденты спешно продают в последние дни свои бумаги и выводят капитал из страны. Определенное воздействие оказало также повышение доллара к евро – с 1,6 доллар/евро в июле курс опустился до 1,4 в сентябре. Ну и, естественно, очень ухудшить ситуацию может сейчас ажиотажный спрос населения на иностранную валюту.

В таких условиях следует ожидать, понятно, дальнейшего ослабления гривни. Как предполагают некоторые финансовые аналитики, в ближайшее время наличный курс может достигнуть 5,3 грн. за 1 доллар. А что будет с отечественной валютой дальше, например, в конце нынешнего года и в начале 2009, когда Украине придется столкнуться еще и со значительным подорожанием российского газа, сейчас прогнозировать весьма трудно. Но радостных перспектив не просматривается…

Юрий Глухов