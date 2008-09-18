Эксперты считают, что в ближайшее время курс доллара взлетит

На наличный курс гривни будет осуществлять давление повышенный спрос на валюту со стороны населения, а также малого и среднего бизнеса.

Как заявил УНИАН советник председателя правления «Укргазбанка» Александр ОХРИМЕНКО, одним из факторов увеличения спроса на наличный доллар является нестабильная политическая ситуация.

«Люди уходят в доллар, чтобы переждать эту ситуацию. Теперь можно ориентироваться в ближайшее время на курс 5,3 грн. за 1 доллар. Существуют панические ожидания катаклизмов, и люди ходят переждать этот момент в долларах, соответственно, спрос на доллар будет расти», - сказал А.ОХРИМЕНКО.

По мнению эксперта, также существенно возрастет спрос на доллары со стороны представителей малого и среднего бизнеса.

“Опыт показал, что в случае кризисной ситуации для малого и среднего бизнеса единственный выход, чтобы важить, это исключительно наличные валютные расчеты”, - сказал А.ОХРИМЕНКО.

В свою очередь директор департамента казначейства «БМ Банка» Тарас КИЯК заявил, что ситуация с увеличением спроса и девальвационные ожидания как на наличном, так и на безналичном рынке были прогнозированы.

По мнению банкира, в ближайшее время курс будет держаться на межбанке и на наличном рынке, с небольшим временным лагом, в пределах 5-5,1 грн. за 1 доллар. При этом банкир прогнозирует перед Новым годом сезонное укрепление гривни до 4,9-5 грн. за 1 доллар.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября на межбанковском валютном рынке Украины произошло резкое снижение курса гривни по отношению к доллару США. Сделки заключались по курсу 4,84 грн. за 1 доллар и к концу торгов ставки выросли до 4,94-4,95 грн. за 1 доллар.