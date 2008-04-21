Почему небогатые украинцы запасаются консервами?

Действительно, трудно поспорить с членами фракции БЮТ, правительства и независимыми экспертами, утверждающими, что нынешнюю высокую инфляцию в значительной степени подстегнули заявления не только представителей оппозиции, но и президентской стороны. Через СМИ озвучиваются в последнее время просто кошмарные инфляционные прогнозы.

Впрочем, это вещи настолько очевидные, что многие депутаты даже из пропрезидентской фракции НУ-НС не смеют сегодня их отрицать. Нельзя, к примеру, не согласиться с доводом экс-министра обороны Анатолия Гриценко, прокомментировавшего на последней «Свободе слова Савика Шустера» одно заявление Виктора Ющенко из этой обоймы.

Гриценко рассказал, как неделю тому назад на один из телеканалов Президент Украины вышел с графиками и заявил «на всю страну, а, практически, на весь мир», что инфляция может достичь более 34%, на продовольствие – более 42%. «Президент не может себе такое позволять! Тем более, Президент Ющенко, который имеет базовое образование – экономическое… Это, наверное, не преступление, но это – аморальный поступок», - такую оценку дал депутат данному заявлению главы государства, настаивая, что оно несомненно спровоцирует дополнительный всплеск инфляции. А если бы Президент и вправду волновался о проблемах инфляции, считает Анатолий Гриценко, то он должен был бы идти на заседание правительства и там показывать свои графики.

Не менее резонансно, чем вышеприведенные прогнозы Виктора Ющенко, прозвучали недавно слова главы НБУ Владимира Стельмаха - о том, что Украине угрожает стагфляция. Ведь если Президент оперировал хотя бы понятными большинству населения терминами и называл конкретные, пусть, и пугающие прогнозные цифры, то главный банкир совершил вообще беспрецедентный шаг. Стельмах как обухом по голове ударил украинцев до сих пор неслыханным, но очень угрожающе звучащим в контексте его выступления, термином.

А ведь глава Нацбанка как никто другой должен отдавать себе отчет о крайне негативном влиянии на ту же инфляцию такой шокирующей народ информации. Ну что могут подумать рядовые граждане, услышав это новое и непонятное для большинства из них слово – стагфляция? В ум невольно придут известные приставки и эпитеты к инфляции – гиперинфляция, галопирующая инфляция и т.п. А тут, наверное, назревает что-то еще более страшное, подумают люди – коль скоро раньше такого не слыхали…

На самом же деле стагфляция (от лат. stagno - делаю неподвижным и inflatio – вздутие) – это всего лишь экономическое понятие, означающее состояние экономики, при котором происходят одновременно спад производства и рост цен (сочетание экономического кризиса с инфляцией). Для Украины такое экономическое положение вовсе не есть что-то неизведанное - экономический спад с высокой инфляцией имели место на протяжении всех 90-ых годов прошлого столетия. И лишь с первых лет нынешнего века реальный ВВП, наконец-то, стал расти в нашей стране, хотя размеры инфляции по меркам экономически развитых государств оставались очень высокими (за исключением 2002 года, когда индекс потребительских цен составил 99,4% - то есть, наблюдалась дефляция).

И что самое поразительное в данной ситуации – глава НБУ настращал всю страну термином, даже не имеющим строгого экономического значения. Стагфляция - в отличие, скажем, от инфляции или дефляции, экономического роста или спада и т.п. - не измеряется в каких-то цифрах вообще. Это – не показатель, а всего лишь общая оценка экономической ситуации.

В последнее время об этом, можно сказать, абстрактном экономическом определении вспомнили, скорее всего, с подачи бывшего главы ФРС США Алана Гринспена, который сейчас активно комментирует происходящие в 2007 и 2008 годах кризисные явления в мировых финансах, а журналисты охотно его цитируют. «Мы, несомненно, столкнемся с изрядной дозой стагфляции в 2008 году, и я сомневаюсь, что в ближайшие три месяца ситуация улучшится», - такую, в частности, оценку экономики США дал Гринспен в декабре прошлого года. Перед этим о стагфляции говорили применительно к периоду 1970-ых годов, когда после нефтяных кризисов наблюдался взлет цен и уровня безработицы в индустриально развитых странах.

Если же под стагфляцией подразумевать сочетание высокой инфляции не с рецессией экономики, а лишь с замедлением ее роста (а данное толкование стагфляции также встречается), то в таком случае она имела место в Украине на протяжении всего прошлого года. Так, показатель роста ВВП в январе 2007 года равнялся 109,3%, затем он практически регулярно снижался и достиг по году 107,3%, а инфляция установила рекорд нынешнего столетия - 16,6%. Тогда как в 2008 году экономика демонстрирует возрастающий тренд – прирост ВВП в январе был 4,9%, а в январе-марте уже 6,0% (март к марту – 6,5%).

Чем же тогда можно объяснить весьма, мягко говоря, «странный» факт употребления Владимиром Стельмахом столь сомнительного экономического термина, как стагфляция? Неужели такой многоопытный финансист, занимающий к тому же очень ответственный государственный пост, просто захотел блеснуть своей эрудицией?..

Нет, вряд ли такое объяснение кому-то покажется правдоподобным. То обстоятельство, что подобные заявления главы государства и руководителя НБУ, независимо от причин их оглашения, вызывают дополнительное инфляционное давление, в данном случае, психологическое – вне всякого сомнения. Поверить тому, что названные чиновники этого не понимают, невозможно. Кстати, именно Президент Ющенко издал 18 июля 2006 года Указ и именно Нацбанку этим документом предписывается «принимать в установленном порядке меры по недопущению формирования в обществе негативного ожидания относительно уровня инфляции, валютного курса и состояния банковской системы…». Не правда ли, весьма парадоксальными представляются действия Ющенко и Стельмаха в свете требований упомянутого акта?..

Естественно, что правительство прекрасно понимает сущность происходящего. «Каждый крик высших должностных лиц об инфляции приводит к ее увеличению», - высказалась по этому поводу в воскресном эфире телеканала «ICTV» Юлия Тимошенко. А постоянные заявления об инфляции со стороны политиков и руководства государства она назвала безответственными и аморальными.

Выглядит все это действительно очень некрасиво. Высшие должностные лица государства осознают, что они своими фразами, адресованными широкой публике, раскручивают еще сильней инфляцию и наносят, соответственно, вред всей экономике. И, получается, им для чего-то это нужно? Ведь складывается впечатление, будто Президент (и Секретариат Президента), а также подконтрольное ему руководство Нацбанка получают некое удовлетворение от того, что благодаря их действиям ухудшается экономическая ситуация в стране? Причем, они вольно или невольно (но, скорее – первое) подыгрывают тем самым «регионалам», уже давно и активно рассказывающих в СМИ народу, что деньги стремительно обесцениваются, что нужно покупать впрок не скоропортящиеся продукты питания и прочие товары, и т.п.

Кстати, оппозиция с большим удовольствием приняла пас Владимира Стельмаха. В частности, во время упомянутой «Свободы слова» о грядущей стагфляции с упоением вещал заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр Ефремов. Он, правда, немного оконфузился в прямом эфире, не выучив еще правильного произношения этого диковинного слова (в его исполнении прозвучало «стаНфляция»), но уже самоотверженно пугал им украинских телезрителей.

А вот Глава Совета Нацбанка Петр Порошенко решил, похоже, заткнуть за пояс даже Владимира Стельмаха. Он не только повторил в своей статье, опубликованной в последнем номере «Зеркала недели», пассаж про стагфляцию («… сползание украинской экономики в пропасть стагфляции…»), но добавил и еще один новый, дотоле неизвестный в Украине, термин - «агфляция».

«Индекс мировых цен на продовольствие, рассчитываемый инвестиционным банком Goldman Sachs, в 2006 году вырос на 26%, в 2007-м — на 41%, в связи с чем эксперты банка ввели термин «агфляция» (резкий рост цен на аграрную продукцию)», - как бы вскользь сообщил в тексте господин Порошенко.

Какой резон у него был вытаскивать на божий свет в теперешних украинских условиях еще и это словечко, остается только догадываться. Но можно не сомневаться, что теперь «доброжелатели» правительства Тимошенко с восторгом затрубят еще и про высокую агфляцию в Украине. В букете с гиперинфляцией и стагфляцией, конечно. Кстати, наверняка можно отыскать где-то в специальной литературе или даже придумать еще много всяких «-фляций».

Ну а чем конкретно чревато для украинской экономики такое пение в унисон оппозиции и Президента с руководством НБУ об ужасах инфляции-стагфляции-агфляции, очевидно любому здравомыслящему человеку. Небогатые граждане, слыша такие страшные термины и не здорово разбираясь в премудростях экономики, просто начинают паниковать и стараются закупить про запас хоть что-то – крупы, консервы, подсолнечное масло, муку, макароны и прочие не быстро портящиеся продукты. А для бизнеса, начинающего уже на всякий случай повышать цены на свой товар или собирающегося это сделать в ближайшее время, высокие государственные мужи как бы говорят: «Верной дорогой идете, товарищи!».

Результаты же этой кампании народ видит по быстро меняющимся ценникам на полках магазинов. И наверняка не менее половины из тех 9,7% инфляции за первые три месяца 2008 года накручено благодаря именно описанным выше заявлениям различных политиков и государственных деятелей…

Юрий Глухов