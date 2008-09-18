В обменных пунктах за доллар уже просят 5.05 гривни

Вчера на украинском межбанковском валютном рынке произошел резкий скачок цен на американскую валюту. Торги по доллару США открылись котировками 4,8160/4,8340 грн., к 11:00 цены выросли до 4,8350/4,8600, к 12:00 достигли уровня 4,9400/4,9500, а к закрытию опустились до 4,9300/4,9400. При этом Нацбанк на рынок не выходил, поскольку курс не вышел за рамки курсового коридора, определенного Основными принципами денежно-кредитной политики (на 2008 год – 4,85 грн/$ плюс-минус 4%).

А уже сегодня утром тенденция значительного роста американской валюты наблюдалась в обменных пунктах коммерческих банков. Так, по состоянию на 9.00 утра доллар покупался в среднем по 4.86 грн., а продавался – по 5.05 грн. Повысились также цены покупки и продажи наличного евро: 6.90 грн. и 7.25 грн., соответственно.