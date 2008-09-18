Бесплатные курсы для водителей мопедов открывает ГАИ

Отдел Госавтоинспекции Севастополя организовал бесплатные курсы по изучению Правил дорожного движения для водителей мопедов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Отдела ГАИ Севастополя, необходимость подобного шага объясняется тем, что только с начала года на территории города произошло 182 дорожно-транспортных происшествий с участием скутеров, в которых 7 человек погибли, а 166 были травмированы.

Основная причина ДТП - незнание и несоблюдение водителями мопедов Правил дорожного движения. Поэтому, проведя анализ аварийности и причин совершения ДТП с участием и по вине водителей мопедов, руководством ОГАИ и было принято решение провести ряд мероприятий, направленных на профилактику дорожных происшествий.

Первое занятие для всех желающих прошло 13 сентября в учебном классе ОГАИ. Прослушать двухчасовой урок по ПДД, который проводил преподаватель одной из местных автошкол, пришло 38 человек. Те, водители которые записались на весь курс лекций, и посетят их без пропусков, получат карточку водителя. Данное удостоверение водителя скутера не только будет дисциплинировать участников дорожного движения, но и содержать в себе информацию, о водителе и транспортном средстве, что существенно сократит время общения с сотрудниками ГАИ при установлении ими личности водителя и владельца скутера, сообщили в пресс-службе.