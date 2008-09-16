Начинает работу Европейский институт инноваций и технологий
00:22, 16 сентября 2008Разное
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На открытие пригласили евроруководство
15 сентября начинает деятельность Европейский институт инноваций и технологий.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, первый день работы этого заведения ознаменуется заседанием совета управляющих, на которое приглашены президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, премьер-министр Венгрии Ференц ДЮРЧАНЬ и комиссар ЕС по вопросам образования, культуры и молодежи Ян ФИГЕЛЬ.
Европейской институт инноваций и технологий должен способствовать поиску новых решений для противодействия таким вызовам как климатические изменения, потребность в использовании возобновляемых энергоресурсов, коммуникационные технологии.
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