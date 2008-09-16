Начинает работу Европейский институт инноваций и технологий

15 сентября начинает деятельность Европейский институт инноваций и технологий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, первый день работы этого заведения ознаменуется заседанием совета управляющих, на которое приглашены президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, премьер-министр Венгрии Ференц ДЮРЧАНЬ и комиссар ЕС по вопросам образования, культуры и молодежи Ян ФИГЕЛЬ.

Европейской институт инноваций и технологий должен способствовать поиску новых решений для противодействия таким вызовам как климатические изменения, потребность в использовании возобновляемых энергоресурсов, коммуникационные технологии.