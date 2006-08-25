В Донецке опознаны 80 погибших пассажиров Ту-154

По состоянию на 13.00 родственниками погибших в авиакатастрофе российского самолета Та-154 в Донецкой области опознано уже 80 тел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации, ориентировочно в 15.00 из донецкого аэропорта в Санкт-Петербург вылетит самолет российского МЧС с около 40 опознанными телами погибших. Кроме того, сегодня тела трех пассажиров Ту-154 на вертолете будут отправлены в Краснодарский край.

Планируется также до вечера вызвать из России второй самолет, на котором отправить остальные опознанные тела.

В то же время в пресс-службе отметили, что поскольку уже опознано 80 погибших пассажиров российского лайнера, задержки с оформлением документов на транспортировку к местам захоронения не будет.

Кроме того, сегодня более 100 родственников пассажиров потерпевшего катастрофу самолета, среди которых в том числе и те, кто не опознал своих близких, самолетом “Пулковских авиалиний” вылетят в Санкт-Петербург.