В Харькове парень упал в шахту лифта с 8-го этажа

Юноша 1990 года рождения упал в шахту лифта с 8-го этажа одного из домов Харькова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, это произошло 4 сентября около 21.00.

По словам представителя пресс-службы, о том, что парень падал с 8-го этажа, стало известно от него самого. Юноша лежал сверху на кабине лифта на втором этаже, когда прибыли спасатели. Им пришлось разрезать кабину старого лифта, чтобы снять парня. "Скорая" с многочисленными травмами доставила его в городскую больницу скорой и неотложной помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в пресс-службе.