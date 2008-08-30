Посольство США приглашает смотреть как будут выдвигать Маккейна

Посольство США приглашает украинских журналистов и политологов к участию в 45-минутной видео-конференции с известным американским политическим экспертом Альбертом ЭЙЗЕЛЕ с места проведения Национального съезда Республиканской партии США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.

В сообщении отмечается, что съезд, который, по американской политической традиции, должен официально выдвинуть кандидатуры от Республиканской партии на должности президента и вице-президента США на нынешние президентские выборы, будет проходить в Сент-Поле, штат Миннесота, 1-4 сентября. Видео-конференция с А.ЭЙЗЕЛЕ начнется в 17.00 по киевскому времени (9 утра в Сент-Поле) в среду, 3 сентября. Киевская студия будет располагаться в помещении пресс-службы посольства США в Украине (Киев, ул. Глыбочицкая, 4, 4-й этаж).

* * * А.ЭЙЗЕЛЕ – основатель и многолетний редактор газеты «Холм» (The Hill), что с 1994 года освещает деятельность Конгресса США. Он – автор биографических книг о таких ведущих американских государственных деятелях ХХ века, как сенатор МакКарти и вице-президент Губерт Гамфри.

Аккредитация на участие в видео-конференции проводится по тел. 490-40-90 до 12.00 среды, 3 сентября.