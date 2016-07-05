Пресс-тур на съемочную площадку нового украинского художественного фильма "Чунгул"
8 июля 2016 года состоится пресс-тур на съемочную площадку нового украинского художественного фильма «Чунгул» (мистический триллер, драма).
В главных ролях: Богдан Юсипчук, Анна Гуляева, Виктор Демерташ
Режиссеры: Вячеслав и Александр Алешечкины
Производство: «НЕО ПРОДАКШН»
В рамках пресс-тура пройдет знакомство с режиссерами, актерами и продюсерской командой фильма. Также на съемочной локации для журналистов будет организовано барбекю и напитки.
Съемочная локация находится в с. Погребы Васильковского р-на Киевской области. Сбор журналистов будет проходить с 10:45 до 11:00 возле Памятника воинам-автомобилистам (ст. м. Демеевская, пр-т Голосеевский, 22), откуда будет организован автобус до съемочной локации. Трансфер обратно в 15:30.
Аккредитация прессы проводится до 18:00 7 июля 2016 года. Для аккредитации заполните, пожалуйста, регистрационную форму здесь - https://goo.gl/MLBgY0
Телефон для справок – (093) 957-22-94
Владислав Белоусов
E-mail: bilousovvv@gmail.com