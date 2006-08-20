24 августа в Киеве будет ограничено движение транспорта

В Киеве в День Независимости, 24 августа, будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в частности, с 12.00 до 13.00 на улице Крещатик состоится торжественное прохождение военных оркестров. С целью обеспечения охраны общественного порядка во время проведения торжеств, посвященных Дню Независимости Украины, на центральной улице столицы будет перекрыто движение транспорта. Также будут внесены изменения в работу городского пассажирского транспорта общего пользования. Соответствующие управления обеспечат дежурство карет скорой помощи и охрану правопорядка.

На «Киевавтодор» возложено освещение проезжей части, проведение регламентных работ и включение компрессоров флагштока во время подготовки и проведения торжественного прохождения военных оркестров.