В порту Одессы произошла утечка нефти в Черное море
11:20, 19 августа 2006Разное
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Площадь нефтяного пятна - около 500 кв. м
В пятницу в 14.45 в торговом порту Одессы во время разгрузки контейнеровоза (принадлежит Либерии) произошла утечка нефтепродукта в акваторию Черного моря.
Площадь нефтяного пятна - около 500 кв. м, сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Причиной утечки нефти ориентировочно является повреждение нижней правой части кормы судна диаметром около 15 см.
Установлено боновое заграждение и организована работа по сбору нефтеводяной смеси с помощью специальной техники. В 18.40 утечка нефтепродукта была прекращена. Угрозы загрязнения окружающей среды нет.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Одесской области.
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