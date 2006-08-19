В порту Одессы произошла утечка нефти в Черное море

В пятницу в 14.45 в торговом порту Одессы во время разгрузки контейнеровоза (принадлежит Либерии) произошла утечка нефтепродукта в акваторию Черного моря.

Площадь нефтяного пятна - около 500 кв. м, сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Причиной утечки нефти ориентировочно является повреждение нижней правой части кормы судна диаметром около 15 см.

Установлено боновое заграждение и организована работа по сбору нефтеводяной смеси с помощью специальной техники. В 18.40 утечка нефтепродукта была прекращена. Угрозы загрязнения окружающей среды нет.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Одесской области.