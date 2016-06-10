В Украине могут появиться 7*******-звёздочные школы

Инициативу реального улучшения системы образования всё чаще стали проявлять родители, учителя и общественные организации, недовольные качеством современного образования. Однако говорить о том, как «всё плохо», могут многие, а вот практическое создание передовой системы образования, оказывается, во всем мире, - это проблема.

Поэтому всё больше предпринимателей, депутатов и реформаторов, объединяются в инициативные группы по разработке и внедрению кардинальных реформ.

Одним из экспертов, который выступит по приглашению одесской общественности, станет украинский ученый и бизнесмен Владимир Спиваковский, который разработал уникальную концепцию реформы системы образования 7W.

Владимир Спиваковский проведет эксклюзивный мастер-класс по реформам образования, которые осуществляются и проектируются в Америке, в Украине и в Одесской области. При этом он передаст в подарок области готовый проект Концепции такой реформы образования. Мастер-класс пройдёт 10 июня в концерт-холле «Одесса».

Подробности мастер-класса «7-*******-звёздочные школы и система образования будущего 7W»: http://master-class.spivakovsky.com/