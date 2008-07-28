Тимошенко, Ющенко, Турчинов на заседании оперативного штаба (фото)

Президент Украины Виктор Ющенко, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и первый вице-премьер Украины Александр Турчинов на совещании оперативного штаба в Ивано-Франковске, 27 июля 2008 г.

Президент официально объявил территории, пострадавшие от стихии в западных областях, зоной чрезвычайной экологической ситуации. Президент сообщил, что подтопленными остаются 21 тыс. жилых домов в Западном регионе, из них 14 тыс. – в Ивано-Франковской области. Подтоплено 18 тыс. га сельскохозяйственных угодий, поврежено 145 автомобильных и 252 пешеходных моста, размыто 250 км дорог.

Первый вице-премьер Александр Турчинов в разговоре с журналистами подчеркнул, что за последние 100 лет катастрофы таких масштабов в этом регионе не было, и отметил, что дамбы на реках не были рассчитаны на такой сильный натиск воды. По словам А.Турчинова, сумма нанесенного ущерба будет окончательно подсчитана после того, как уровень воды спадет «и можно реально будет увидеть, что останется от дорог, мостов и домов».

Фото Михаила Маркива / POOL / УНИАН