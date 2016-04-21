21 апреля состоится круглый стол "Возможен ли выход украинского кино из информационного гетто?"
21 апреля (четверг) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Возможен ли выход украинского кино из информационного гетто?".
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Как короткометражному украинскому кино достучаться до зрителя? Каков иностранный опыт проката короткого метра?
2. На какого зрителя рассчитывают режиссеры, продюсеры, прокатчики в случае с коротким метром?
3. Рассматриваются ли продюсерами и Госкино альтернативные варианты дистрибуции короткого метра?
4. Возможна ли в Украине онлайн-дистрибуция? Может ли зритель бесплатно и легально смотреть украинский короткий метр?
5. Особенности урегулирования вопросов авторского права в коротком метре.
Участники круглого стола:
1. МАРИНА СТЕПАНСКАЯ, режиссер, продюсер проекта “Шорт-лист”
2. ФИЛИПП ИЛЬЕНКО, глава Госкино
3. ДМИТРИЙ ГАДОМСКИЙ, адвокат, партнер Axon Partners
4. ВАЛЕРИЯ СОЧИВЕЦ, основательница общественной организации “Сучасне українське кіно”
5. ДЕНИС ИВАНОВ, продюсер, "Артхаус Трафик"
Модератор: ДАРЬЯ БАДЬЕР, редактор раздела "Культура" LB.ua.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).