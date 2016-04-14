14 апреля 2016 в Киеве состоится Первый Всеукраинский Форум «Учет нефтепродуктов 2016», на котором участники узнают:

Как легализовать деятельности газозаправочных станций?

Как вести деятельность бизнеса в новых условиях налогового законодательства?

А также ознакомятся с использованием инновационных методов учета топлива. Регистрация на сайте форума: www.oilforum.com.ua

Мероприятие состоится по адресу: гостиница «Ramada Encore Kiev», Столичное шоссе, 103, г.. Киев. Начало - 14 апреля в 09.00.