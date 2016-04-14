Первый Всеукраинский Форум "Учет нефтепродуктов 2016"
09:00, 14 апреля 2016Разное
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14 апреля 2016 в Киеве состоится Первый Всеукраинский Форум «Учет нефтепродуктов 2016», на котором участники узнают:
Как легализовать деятельности газозаправочных станций?
Как вести деятельность бизнеса в новых условиях налогового законодательства?
А также ознакомятся с использованием инновационных методов учета топлива. Регистрация на сайте форума: www.oilforum.com.ua
Мероприятие состоится по адресу: гостиница «Ramada Encore Kiev», Столичное шоссе, 103, г.. Киев. Начало - 14 апреля в 09.00.
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