Луценко: милиция разработала новый порядок изъятия машин

Милиция разработала новый порядок изъятия машин эвакуаторами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО на пресс-конференции по результатам рабочего совещания в Главном управлении МВД Украины в г. Киеве.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что ему категорически не нравилось, как работают эвакуаторы в городе Киеве. В то же время он подчеркнул, что закон ставит в обязанность милиции противодействовать нарушению правил путем, в том числе и изъятия автомобилей.

«Как вы понимаете, делать мы это можем исключительно совместно с коммунальными службами», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что предыдущая практика показывала, что работу эвакуаторов можно было сравнить с «легализированным похищением автомобилей с массовым получением незаконного вознаграждения», - сказал министр, отметив, что несмотря на это, проблему с нарушением парковки нужно было как-то решать.

С этой целью был разработан новый порядок изъятия автомобилей. Он предусматривает, что, во-первых, изымать автомобили могут лишь тех владельцев, которые не подошли к своему автотранспорту в начале изъятия. Во-вторых, на месте изъятого автомобиля будет оставаться письменное сообщение, где он (автомобиль – УНИАН) находится и по каким контактным телефонам и где именно его нужно искать, чтобы никто не подозревал, что автомобиль похищен.

Также силы внутренней безопасности МВД будут очень тщательным образом контролировать и работников, которые будут выполнять соответствующие действия по изъятию автомобилей.

«Мы будем беспощадно наказывать любого, кто дотронется до какой-либо денежной купюры», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что нельзя, с одной стороны, закрывать глаза на правонарушения, а с другой стороны, нельзя допускать, чтобы «коммунальные службы, пользуясь присутствием людей в погонах, занимались незаконными поборами».