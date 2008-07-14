Пьяный на скутере прорывался в Россию

Пьяного мужчину, пытавшегося незаконно прорваться в Россию, задержали вечером 13 июля в Луганской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, нарушитель въехал в пункт пропуска „Изварино” на скутере. Вместо того, чтобы остановиться для соответствующего оформления, он, минув паспортный и таможенный контроль, помчал в соседнюю страну. Пограничники перекрыли выезды из пункта пропуска, развернув средство принудительной остановки, которое и удержало скутер.

По данным пограничников, предварительно удалось установить, что задержанный мужчина является 21-летним гражданином Украины. Его поместили в спецпомещение пограничного подразделения. Выяснить обстоятельства нарушения пока что не удалось, поскольку задержанный оказался настолько пьян, что не смог дать объяснений, утверждают в Госпогранслужбе.