Пять признаков нитратного арбуза:

- постучите по арбузу - ощущение, словно бьете по приспущенному мячу;

- срез гладкий и даже глянцевый на вид, хотя должен светиться сахарными крупинками;

- если раскрошить мякоть в стакан с водой, то вода станет розовой или красной, здоровый арбуз сделает жидкость просто мутной;

- мякоть бледная с толстыми прожилками;

- если при сжатии арбуз не трещит, но на вид зрелый, значит, созрел он не без чужой "помощи".

Здоровый полосатый. Как понять, что вы не ошиблись

Первый показатель естественной спелости арбуза - сухая плодоножка (хвостик на верхушке плода). Арбузиха (след от цветка на нижнем "полюсе" плода) - лишь анатомический дефект цветка, со спелостью он никак не связан.

Считается, что спелый арбуз должен звенеть, если по нему похлопать ладонью. На самом деле звук зависит от того, размягчилась внутри мякоть или нет. Как раз зеленый плод и будет звенеть, а спелый арбуз должен быть глухим.

Треск, который издает арбуз, если его сжать руками, - хороший признак. Такой товар можно смело покупать.

Земляное пятно внизу на боку, желательно, должно быть желтым, а не белым.

И последнее. Спелый арбуз можно легко оцарапать - проведя по нему ногтем, вы без труда снимете верхний слой кожуры.

РИА "Новости"