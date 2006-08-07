ГАИ объявила временную амнистию

Департамент Государственной автоинспекции принял решение не применять до 1 сентября мер административного влияния к владельцам транспортных средств, которые своевременно не успели пройти государственный технический осмотр.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

“В связи с завершением 31 июля срока проведения государственного технического осмотра в 2006 году, а также ввиду значительного количества транспортных средств, подлежащих техосмотру в текущем году, но к осмотру не подавались, ДГАИ МВД Украины принято решение о том, что к владельцам транспортных средств, самостоятельно прибывшим в подразделения ГАИ для проведения технического осмотра до 1 сентября 2006 года, мер административного воздействия не применять, а проведение государственного технического осмотра проводить согласно графикам, действовавших до завершения срока его проведения”, говорится в сообщении.

В то же время, по данным пресс-службы, силами работников автомобильно-технической инспекции подразделений ГАИ во всех регионах, не реже одного раза на неделю, будут проводиться целевые рейды по выявлению транспортных средств, не прошедших государственный технический осмотр. К таким водителям будут приниматься меры административного влияния и, в соответствии со статьей 37 Закона Украины «О дорожном движении», временно будут изыматься номерные знаки в установленном порядке.

Кроме того, с привлечением представителей территориальной налоговой инспекции будет проводиться проработка учетных данных зарегистрированных транспортных средств и подготовка списков владельцев, которые своевременно не подали их для технического осмотра и не оплатили установленный налог с владельцев транспортных средств. К таким владельцам будут предприняты санкции налоговых органов в соответствии с их компетенцией, подчеркнули в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.