В Берлине оторвали голову Гитлеру

В берлинском отделении Музея мадам Тюссо посетитель оторвал голову восковой фигуре Адольфа Гитлера. Инцидент произошел сегодня в день открытия музея в столице Германии. Вскоре после открытия некий 41-летний посетитель музея подошел к фигуре и снес голову с плеч фигуры экс-рейхсканцлера. Охранники тут же задержали этого человека, и в настоящее время он арестован, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Решение руководства музея выставить на экспозиции восковую фигуру А.Гитлера еще до его открытия вызвало острую полемику и неоднозначную реакцию в обществе. Противники такого решения указывали на то, насколько негативно воспринимается личность А.Гитлера во всем мире и в Германии, в частности. Сторонники же отмечали, что влияние А.Гитлера на историю развития страны настолько велико, что его нельзя игнорировать, несмотря на все негативные эффекты.