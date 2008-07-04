Чтобы снести памятник Франко, потребовалось два взрыва

Снос памятника диктатору Франсиско Франко, установленного в городе Виго на севере Испании, начался во вторник, 1 июля, и завершился на следующий день, сообщила Лента.ру со ссылкой на интернет-издание ThinkSpain.

В начале работ инженеры заложили в 17-метровый бетонный монумент заряд взрывчатки. Однако после взрыва обнаружилось, что при сооружении памятника в 1961 году использовались стальные рельсы. Памятник фашистскому диктатору от взрыва только чуть наклонился.

Специалистам пришлось пилить рельсы и закладывать дополнительные заряды взрывчатки. Всего в монумент было заложено 25 килограммов динамита, отмечает издание.

Памятник Франко рухнул в среду – после второго взрыва. Представители муниципалитета пообещали убрать бетонные обломки в течение ближайших дней.