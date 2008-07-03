В Крыму Chery Amulet врезался в автобус с туристами: есть жертвы

В Крыму в результате неудачного обгона автобуса, который перевозил туристов из Беларуси, погиб водитель легкового автомобиля и травмированы два его пассажира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, авария произошла на трассе Джанкой-Керчь.

Автобус вез 10 белорусов в Минск. Внезапно его решил обогнать автомобиль Chery Amulet. По предварительным данным, китайская иномарка вышла на обгон, на встречную полосу, но, когда водитель увидел, что на него в лоб несется еще одна машина, Chery Amulet стал прижиматься к автобусу. В итоге шокированный водитель автобуса решил съехать на обочину.

Chery Amulet отрекошетило от автобуса и отбросило на встречную полосу, а затем в кювет. Водитель от полученных травм скончался на месте.

Чтобы извлечь двух травмированных пассажиров, а также тело водителя из автомобіля, спасателям пришлось применить спецтехнику - с помощью домкрата, пневмоножниц и дисковой пилы они буквально раскроили машину.

32-летнего и 23-летнего мужчин-пассажиров с различными переломами, травмами, ушибами доставили в больницу Феодосии. Обстоятельства ДТП уточняются, проводится расследование.