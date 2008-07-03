На конкурсе Мисс Вселенная избрана мисс-бикини (фото)

21-летняя студентка из Мексики избрана мисс-бикини на конкурсе "Мисс Вселенная 2008". Дефиле 80 конкурсанток в купальниках прошло в городе Нья Чанг (Вьетнам). Программу транслировали в прямом эфире по двум местным телеканалам и американскому NBC.

Все участницы конкурса предстали на сцене в одинаковых бикини, которые отличались друг от друга только по цвету. В пятёрку вошли, помимо мексиканки, конкурсантки из Индии, Испании, Колумбии и США. Победительница получила две тысяч долларов и хрустальную вазу.

Звание "мисс-бикини" не входит в состав официальных титулов конкурса "Мисс Вселенная 2008", но может иметь значение при выборе финалисток.

Финальные шоу пройдут 8 и 13 июля. Победительница будет названа 14 июля после программы "интервью", право участвовать в котором получат только пять красавиц.

Фото из пресс-релиза Оргкомитета конкурса