В Киеве скоро откроют 5 пляжей

В ближайшее время в Киеве будут работать 5-6 пляжей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Владимир ГОЛОВАЧ, комментируя результаты проверки всех пляжей Киева и городских зон отдыха, которая завершилась накануне.

«В ближайшее время в столице будут работать 5-6 пляжей. В целом же планируем ввести в эксплуатацию свыше 12 объектов», – сказал он.

С перечнем зон отдыха и городских централизованных пляжей, на которых разрешен отдых, и тех, которые не рекомендуются для купания, можно ознакомиться на официальном веб-портале КГГА.

Также В.ГОЛОВАЧ отметил, что городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил привлечь к процессу обустройства и контроля за благоустройством городских зон отдыха предприятия и организации, но при условии, что пользование подконтрольными им пляжами будет бесплатным. «Платными могут быть только дополнительные услуги», - подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что кроме определенных санэпидемстанцией и пригодных для отдыха пляжей, в Киеве есть еще около 50 необустроенных объектов, которые киевляне используют как зоны отдыха. Эти места также нуждаются в комплексном благоустройстве, констатировал В.ГОЛОВАЧ.