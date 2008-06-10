ДТП в Тернопольской области : погибли трое людей

В Тернопольской области вследствие ДТП погибли три человека, еще трое получили травмы различных степеней тяжести.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 9 июня в 18.30 вблизи с. Городище Козивского района на автотрассе Городище-Озерная столкнулись два легковых автомобиля. Травмированные, среди каких и ребенок 1995 р.н., госпитализированные.

Всего на протяжении минувших суток в Украине зарегистрированы 165 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 22 человека, 202 - травмированы.