Два вопроса на засыпку киевскому прокурору

Кажется, уже все заметили слово-паразит в лексиконе Юлии Владимировны - "абсолютно". Это правительство работает "абсолютно честно", "абсолютно прозрачно", "абсолютно ответственно". Это по ту сторону правительства, ту сторону баррикад - коррупция и дерибан, купленные судьи и аукцион за проходное место в партийном списке. По эту сторону - все абсолютно честно.

Вот и Госкомзем устами своего руководителя "аболютно ответственно" заверил, что до конца года это ведомство планирует завершить выдачу госактов на право собственности на землю. Вы представляете? Не просто украинские чиновники в целом, а одна из наиболее коррумпированных структур - работники управлений земельных ресурсов и кадастровых центров - при всем народе обязались срубать сук, на котором сидят, и очистить стол, за которым они питаются. Что с вами будет, горемычными, если все мы, кто в настоящее время не может протолпиться в очередях, кто выискивает свою фамилию в длиннющих списках, которые, словно кость собаке, бросают толпе на крыльце в 9 утра работники кадастровых центров, если все мы, как сказал господин Воеводин, получим свои акты? За счет чего вы будете жить? На одну зарплату?

Если акты выдадут до конца года, то почему люди ищут посредников для их оформления, а СБУ их ловит на живца - одного из тысячи, и ни одно из этих дел не дойдет до суда.

Автор этих строк знает, что все статьи УНИАН, в т.ч. и эту рубрику, в силу своих служебных обязанностей читает спикер прокурора Киевской области. Прокурор господин Гардецкий прославился тем, что начал свою деятельность на этом посту, после своего перевода из куда более спокойной Кировоградщины, тем, что обязался "снестинезаконно построенные коттеджи в Обуховском районе области на косе Каневского водохранилища", которые в действительности оказались дачами младшего научного персонала советских времен. Еще одно заявление областного прокурора осталось менее заметным, хотя в зале, где собрался госхозпартактив столичной области, присутствовала и пресса. Там господин Гардецкий заявил о многочисленных случаях взяточничества в Киевской области, и, ссылаясь на тайну следствия, обнародовал лишь один случай. Притихшему залу он рассказал, что в Броварах задержана при получении … взятки заведующая детсадом, однако сумму взятки он называть отказался опять же по процессуальным причинам. Залу отлегло от сердца.

Так вот, Юра (обращаюсь к спикеру), неужели твой шеф не знает о том, что обычная справка об отсутствии обременений на земельный участок, который еще год назад стоил пять гривен на счет в Ощадбанке и сто гривен за ускорение выдачи, в настоящее время стоит в пригородных районах 800 долларов на следующий месяц, и 300 долларов, если записаться на ноябрь?

Юра, неужели твой шеф не знает о том, что услуги посредников за оформление госакта права собственности на землю в пригородных районах доходят до двух тысяч долларов, из которых тысяча - это возмещение кадастровому центру за бланк самого акта? Для бабушек есть маленькая скидка.

Поэтому с чего бы это Госкомзему завершать выдачу актов до конца года?

Абсолютно нелогично.

Станислав Голубенко