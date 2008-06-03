СБУ раскрыла схему взяток за землю в Киевской области

Служба безопасности Украины раскрыла коррупционные схемы при регистрации государственных актов на право собственности на землю в Киевской области.

Как сообщила сегодня на брифинге в Киеве начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО, в результате спецоперации сотрудниками столичного управления СБУ при получении взятки в сумме 7 тыс. дол. для начальника и его заместителя одного из районных отделений Киевского регионального филиала Государственного земельного кадастра был задержан 40-летний посредник.

Как отметила М.ОСТАПЕНКО, коррупционная схема вымогательства взяток заключалась в том, что должностные лица затягивали с регистрацией и выдачей соответствующих документов на земельные участки.

Гражданам для получения госакта на право собственности на земельный участок давали номер мобильного телефона посредника, который объяснял, что только после уплаты ему определенной суммы заинтересованным лицам будут выданы необходимые документы.

В последнем случае за деньгами посредник приехал на собственном джипе «Мерседес», назначив встречу человеку возле станции метро «Шулявская». При этом посредник предложил отдать ему деньги во время движения автомобиля, а затем выйти из него.

Чтобы схватить взяточника, сотрудникам СБУ пришлось догонять его и блокировать автомобиль.

В результате операции из автомобиля было изъято 70 банкнот номиналом 100 дол.

По материалам СБУ прокуратурой Киева возбуждено уголовное дело в отношении трех указанных лиц по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).