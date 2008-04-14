Прокуратура Киевской области требует снести 91 коттедж ”известных людей”

Прокурор Киевской области Александр ГАРДЕЦКИЙ обещает, что прокуратура на этой неделе подаст первые иски в суд с требованиями снести незаконно построенные коттеджи в Обуховском районе области на косе Каневского водохранилища.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время расширенной коллегии прокуратуры региона.

«Там стоят двухэтажные коттеджи известных в Украине людей. На этой неделе пойдут первые иски об их сносе», - сказал А.ГАРДЕЦКИЙ.

Он проинформировал, что в целом на побережье незаконно построен 91 дом и, в частности, прокуратурой области будет возбуждено уголовное дело в отношении председателя кооператива, в который входят эти здания.

В то же время, обращаясь к районным прокурорам Киевской области и руководителям контролирующих органов в сфере землепользования, А.ГАРДЕЦКИЙ призвал их не бояться принимать жесткие меры в отношении нарушителей земельного законодательства.

«Те, которые боятся, - нам с вами не по пути. Я своим примером пытаюсь показать, что не надо ничего бояться. Не бойтесь никого и ничего, закон с вами», - подчеркнул прокурор Киевской области.

В то же время, поднимая тему незаконной добычи в регионе плодородного слоя земли и песка, он заметил, что с 18 марта ведется работа по наведению порядка в этом вопросе, «но контролирующие органы еще не заработали как следует».

При этом А.ГАРДЕЦКИЙ заметил, что знает о фактах «продажности отдельных работников правоохранительных органов, которые ставят палки в колеса работе».

В то же время прокурор области привел пример, что один из районных прокуроров в беседе со своим заместителем выразил опасение относительно привлечения к ответственности лиц, которые незаконно, без разрешительных документов осуществляли добычу песка в карьере. Это же должностное лицо в разговоре с прокурором области, аргументируя свою позицию, поставило риторический вопрос: «А вы знаете кто за этим стоит?». По словам А.ГАРДЕЦКОГО, он намерен жестко решать вопрос в отношении руководителей и работников районных прокуратур Киевской области, которые должным образом не будут выполнять возложенные на них законом обязанности. При этом он заверил, что с такими людьми будет то же самое, что и с сотрудниками прокуратур Обуховского и Фастовского районов, то есть эти прокуратуры будут полностью расформированы.