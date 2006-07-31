Парижанкам запретили гулять в эротичных трусах

Власти Парижа запретили аморальное поведение на городском пляже, который был организован летом на набережной Сены в центре города. Как сообщает Daily Telegraph, на парижанок, которые появятся на набережной топлесс или в мини-трусиках танга, будет наложен штраф в размере 38 евро.

Организованный в 2002 году городской пляж, стал гордостью мэра Парижа Бертрана Делано. Тогда мэр распорядился на время летней жары перекрывать дорогу вдоль Сены и привозить туда несколько тонн песка. С тех пор ежегодно организуемый Paris Plage пользуется огромной популярностью у горожан и туристов.

После того, как среди загорающих парижан в этом году появились полицейские патрули, требующие сменить слишком откровенные купальные костюмы, - в парижской прессе началась громкая дискуссия.

Дело в том, что на обычных пляжах во Франции мини-купальники или отсутствие их верхней части давно никого не смущает. К тому же мэр Парижа, открытый гомосексуалист Бертран Делано знаменит именно своим либерализмом.

Лента.ру