ПриватБанк вывел Украину в европейские лидеры безналичных расчетов

Как сообщила пресс-служба банка, в октябре 2015 года ПриватБанк поставил очередной национальный рекорд – объем безналичной оплаты товаров и услуг через сеть POS-терминалов банка составил 6,16 млрд грн. С начала года объем безналичной оплаты покупок в сети банка вырос на 43%, и, по данным статистики компании MasterCard, позволил Украине выйти на третье место в Европе по росту количества транзакций по пластиковым картам.

«Украина быстрыми темпами догоняет ведущие европейские страны по уровню безналичных расчетов и уже входит в десятку стран континента, жители которой чаще всего используют карты для оплаты товаров и услуг, – говорит заместитель Председателя Правления ПриватБанка Роман Негинский. – Большинство наших терминалов поддерживают оплату бесконтактными картами, и мы рады, что благодаря этому сегодня Украина заняла 4-е место среди всех стран Европы по уровню развития инновационных бесконтактных платежей».

ПриватБанк является лидером в Украине по развитию сети POS-терминалов. Сегодня в украинских торговых точках работает 117 тысяч терминалов банка. В каждом втором магазине, где работает POS-терминал ПриватБанка, при оплате картой можно получить бонус до 20% от стоимости покупки, а в каждом четвертом – рассчитаться за товары с помощью программы рассрочки.

По данным банка, больше половины от общего объема безналичных расходов украинцев (52,9%) приходится на оплату покупок в продуктовых магазинах и супермаркетах, а средняя сумма покупки в супермаркетах – 98 грн. Также украинцы активно оплачивают картами одежду и обувь (10,1%), топливо на АЗС (8,1%), электронику и бытовую технику (7,2%) и лекарства в аптеках (6,9%).