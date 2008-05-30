Медики призывают парламент сделать им подарок к празднику

Украинские медики обратились в Верховную Раду Украины и Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой рассмотреть и принять закон «О социальной защите медицинских и фармацевтических работников, работников области здравоохранения» к дню медика, который отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

Как передает корреспондент УНИАН, решение обратиться к властям было принято сегодня участниками общественных слушаний, которые состоялись в Украинском доме в Киеве, в которых приняли участие несколько сотен представителей медицинской отрасли из всех регионов государства.

Один из авторов законопроекта, народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам здравоохранения Лилия ГРИГОРОВИЧ отметив, что украинское законодательство медиков не защищает.

«Но особенно обездоленными врачи и медсестры чувствуют себя тогда, когда речь заходит об оплате их труда», - сказала она. По словам депутата, «абсурдно» положение вещей, когда хирург сельской больницы после рабочего дня вынужден идти в поле и копать картофель, потому что не может обеспечить себя из-за низкой заработной платы.

Л.ГРИГОРОВИЧ выразила убеждение, что закон "О социальной защите медицинских и фармацевтических работников, работников области здравоохранения» нужно как можно быстрее принять.

«В течение 17-и лет независимости Украины врачи, медсестры, санитары, водители "скорой помощи" свою миссию выполняли. И я надеюсь, что добрая воля украинского парламента даст основания принять данный закон к дню медика», - отметила она.

В свою очередь, основатель фонда «Здоровье нации» Борис ЛИТОВСКИЙ отметил, что этот законопроект касается каждого медика. По его словам, вопрос нормализации оплаты труда медицинских работников давно назрел. “Если секретарь в офисе получает в три раза больше врача, который оперирует трижды в день, - согласитесь, это ненормально», - отметил он.

В самом обращении к народным депутатам и Президенту Украины, обнародованном председателем президиума Всеукраинской общественной организации «Украинский медицинский союз» Юрием ПОЛЯЧЕНКО, отмечается, что сегодня в государстве нет системы правовых и социальных гарантий, которые обеспечивали бы удовлетворение профессиональных и материальных потребностей медработников в соответствии с особым видом их профессиональной деятельности. При этом медики, которые страдают от социальной незащищенности, неуважения к себе, обесценивания профессии, акцентируют внимание чиновников и на том, что, исполняя свои профессиональные обязанности, они рискуют собственным здоровьем, потому что часто заражаются тяжелыми, подчас смертельными заболеваниями, получают травмы и даже погибают.

Законом же, который предлагается принять, определяются правовые, экономические и организационные принципы социальной защиты медиков.

Участники общественного обсуждения проекта закона убеждены, что его принятие будет способствовать, в частности, повышению привлекательности профессии врача, обеспечению области здравоохранения высококвалифицированными специалистами.