Ребенок погиб от поражения током

В селе Прохладное Бахчисарайского района Автономной Республики Крым произошел несчастный случай, в результате которого погиб 9-летний ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.

По информации МЧС, приехавший в Бахчисарайский район на отдых к родственникам девятилетний симферополец играл с другими детьми в сарае. Мальчик во время игры притронулся к разбитому патрону для электролампы, из которого торчали обнаженные контакты. "Вследствие чего ребенок погиб от поражения электрическим током", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Всего с начала года в Крыму произошло 243 несчастных случая, в которых погибло 89 человек.