Пятилетняя девочка погибла из-за кражи электроэнергии местным жителем

В Запорожской области погиб пятилетний ребенок в результате воровства электроэнергии местным жителем.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, сообщение об исчезновении девочки из села Подгорное (Приморский район Запорожской области) поступило в милицию 14 мая.

По данным ЦОС, для поиска ребенка и установления обстоятельств исчезновения девочки в тот же день в Подгорное выехала оперативно-разыскная группа, которая отрабатывала ряд версий, в том числе похищение и умышленное убивство.

"Первичные разыскные мероприятия результата не принесли, и 15 мая сотрудники подразделений общественной безопасности и около 50 военнослужащих внутренних войск МВД начали прочесывать территорию села и местность вокруг. В результате 17 мая в заброшенном колодце было обнаружено тело пропавшей девочки", - сообщили в ЦОС, отметив, что на данный момент установлены обстоятельства и причины трагедии.

"Установлено, что ребенок погиб от удара током. 58-летний ранее судимый житель села Подгорное осуществлял незаконный отбор электроэнергии, набросив неизолированный провод на электроопору. Девочка, собирая цветы около заброшенного дома, случайно схватилась за провод и получила смертельный удар током", - сообщили в ЦОС.

Мужчина, осуществлявший воровство электроэнергии, обнаружив мертвую девочку, по данным ЦОС, испугался и спрятал тело погибшего ребенка в заброшенном колодце. Сейчас он задержан. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности). Ведется следствие.