Взрыв в киевском кафе: 5 человек находятся в тяжелом состоянии

От взрыва бытового газа в открытом киоске по продаже кур-гриль в Святошинском районе Киева пострадали 11 человек, 5 из которых находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

Такие уточненные данные сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в г. Киеве.

Ранее сообщалось, что во время взрыва газа и возникшего вследствие этого пожара получили травмы разных степеней тяжести 12 посетителей кафе и прохожих, из них 4 – в тяжелом состоянии.

Как сообщили в управлении, взрыв произошел в результате утечки газа из одного из двух газовых баллонов, которые использовали для приготовления кур.

От пожара в киоске с курами дотла сгорела торговая точка по продаже мобильных телефонов, находившаяся рядом, сообщили в столичном ГУМЧС.

На месте происшествия работали сотрудники из 6 пожарных частей Киева, в частности 9 пожарных автомобилей.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа с последующим горением произошел сегодня, 9 мая, в 14.02 в Святошинском районе Киева на проспекте Победы, 100-А в кафе из легкосборных конструкций, специализировавшемся на приготовлении кур-гриль. В 14.45 пожар был ликвидирован. Для предоставления медицинской помощи пострадавшим и охраны общественного порядка были привлечены 10 бригад скорой медицинской помощи и работники милиции.