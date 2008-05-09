Наша Украина и УНП требуют регистрации новых тернопольских депутатов

Депутаты фракций «Наша Украина» и Украинской народной партии в Тернопольском областном совете обратились к прокурору области и в суд с требованием признать неправомерными действия председателя областного совета и обязать его на очередной сессии совета предоставить слово председателю областной Территориальной избирательной комиссии для объявления решения и введении новых депутатов в состав совета.

Соответствующее заявление председателя Тернопольской региональной организации «Народного Союза «Наша Украина» Петра МАНДЗИЯ обнародовано интернет-представительством блока “Наша Украина - Народна самооборона”.

П.МАНДЗИЙ отмечает, что «важные для Тернопольской области вопросы не решаются из-за того, что сессию областного совета, которая была запланирована на 8 мая, перенесли”. “Уже в который раз депутаты областного совета не могут нормально работать по вине представителей БЮТ, а страдает от этого вся область», - добавил он.

По его словам, депутаты Тернопольского областного совета не имеют возможности «конструктивно работать уже почти полгода». Он отметил, что “предыдущая сессия, которая была запланирована на 26 марта, не состоялась, поскольку не было кворума в силу того, что депутаты-“бютовцы” не зарегистрировались”.

П.МАНДЗИЙ отмечает, что «причиной такого поведения «бютовцев» и председателя облсовета, который представляет эту политическую силу, является то, что они не хотят ввести в состав совета новых депутатів-«нашеукраинцев» вместо тех, которые были исключены из фракции». Он сказал, что 18 августа прошлого года десять депутатов от «Нашей Украины» и КУНа были лишены полномочий решением межпартийного съезда блока “Наша Украина”, а Тернопольская областная территориальная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение, на котором признала избранными и зарегистрировала депутатами областного совета 5-го созыва десять следующих по очередности кандидатов в зарегистрированном ТИК списке избирательного блока политических партий «Наша Украина». По его словам, теперь представитель ТИК должен огласить решение на сессии и объявить фамилии новых депутатов, но этому препятствуют со стороны представителей БЮТ.