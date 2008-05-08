ГАИ с мая задерживает незарегистрированные мопеды и скутеры

Управление Государственной автомобильной инспекции в Винницкой области с мая задерживают мопеды и скутеры с объемом двигателя до 50 куб. см, которые не были своевременно зарегистрированы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель начальника Госавтоинспекции в Винницкой области Павел СОЛОНЕНКО.

По его словам, с мая сотрудники ГАИ в Винницкой области задерживают и отвозят на штрафплощадки незарегистрированные мопеды. "Запрещена эксплуатация незарегистрированных в 10-дневный срок со дня приобретения мопеды и скутеры с объемом двигателя до 50 куб. см", - отметил он. П.СОЛОНЕНКО сказал, что владельцы могут забрать задержанные мопеды со штрафплощадок, предоставив в соответствующий орган ГАИ документы, подтверждающие право владения ими.

Заместитель начальника ГАИ добавил, что пока управление государственной автомобильной инспекции в Винницкой области уже зарегистрировала свыше тысячи мопедов с объемом двигателя до 50 куб. см.

Как сообщал УНИАН, в марте 2008 года Управление Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Винницкой области начало регистрацию мопедов и скутеров, объем двигателя которых не превышает 50 кубических сантиметров.