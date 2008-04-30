На киевские выборы собираются прийти 82% жителей столицы (опрос)

Согласно исследованию, проведенным Центром социальных и политических исследований «Социс» 17-24 апреля 2008 года (опрошено 2000 человек, погрешность выборки +/-2,2%), 82% киевлян готовы принять участие во внеочередных выборах в Киеве.

По сравнению с предыдущим исследованием процент ориентировочной явки избирателей повысился на 5 %. Как считают социологи, это связано с тем, что все большее количество киевлян сознает важность этих выборов и не желает, чтобы их голос был украден в результате фальсификации на избирательных участках.

На выборах киевского городского головы, как и в течение всей избирательной кампании уверенно лидирует действующий мер столицы Леонид Черновецкий с 36 % (+1,6 % по сравнению с исследованием недельной давности).

По мнению директора «Киевского центра политики и информации» Владимира Дяченко, это связано с тем, что «действующий мэр представляет наиболее выраженную силу, которая не только отчиталась перед киевлянами по итогам двух лет, но и имеет понятную программой дальнейших действий».

Прочие участники выборов мэра отстают от лидера предвыборной гонки минимум в 2 раза (В.Кличко), в основном концентрируясь в зоне рейтингов 0,7-5 % (А.Омельченко, А.Турчинов, В. Пилипишин, Н.Катеринчук, В. Горбаль).

Что же касается политических сил, выдвинувших своих кандидатов в депутаты Киевсовета, то Блок Леонида Черновецкого, как и его лидер Леонид Черновецкий, занимает первое место - 31 %.

По мнению Владимира Дяченко, это связано с тем, что «киевляне наконец-то узнали о социально-ориентированных инициативах Блока и по достоинству их оценили».

Расстановка остальных политических сил напоминает расстановку сил на выборах мэра отсутствием ярко выраженной группы "преследователей". БЮТ и блок Кличко имеют примерно равные шансы - 11-12 %, причем рейтинг БЮТ снижается более высокими темпами (минус 7 % в неделю по сравнению с минус 1 % у "боксерского блока". Как считает Владимир Дяченко, "БЮТ стремительно теряет "симпатиков" из-за общеэкономической ситуации в стране, непроходного кандидата и сомнительных личностей в партийном списке".