Презентация результатов социологического исследования "Украина глазами детей"
10 сентября (четверг) 2015 года в 12:00
в Институте Горшенина
состоится презентация результатов
социологического исследования «Украина глазами детей»
«Верят ли наши дети в светлое будущее Украины?»
Исследование проведено в июле-августе 2015 года Институтом Горшенина совместно с МДЦ "Артек-Буковель". В исследовании приняли участие 1240 школьников 4-11 классов из всех областей Украины.
В ходе исследования дети ответили на такие вопросы:
1. Веришь ли ты в то, что в Украине произойдут изменения к лучшему?
2. Нравится ли тебе, как работают украинские политики?
3. Как бы ты оценил нынешние отношения между Украиной и Россией?
4. Как ты считаешь, защищены ли права детей в Украине?
5. Как ты считаешь, имеют ли право родители наказывать тебя физически?
6. Имеют ли родители право изучать твою личную переписку, личные вещи или содержимое твоих карманов?
В презентации и обсуждении результатов исследования примут участие:
1. МАРИНА ТКАЧЕНКО, эксперт в сфере социального проектирования
2. ЛЮБОВЬ ИВАНОВА, директор по развитию детского лагеря «Артек-Буковель»
3. ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХИНА, эксперт департамента социологии Института Горшенина
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62 Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
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