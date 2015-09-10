10 сентября (четверг) 2015 года в 12:00

в Институте Горшенина

состоится презентация результатов

социологического исследования «Украина глазами детей»

«Верят ли наши дети в светлое будущее Украины?»

Исследование проведено в июле-августе 2015 года Институтом Горшенина совместно с МДЦ "Артек-Буковель". В исследовании приняли участие 1240 школьников 4-11 классов из всех областей Украины.

В ходе исследования дети ответили на такие вопросы:

1. Веришь ли ты в то, что в Украине произойдут изменения к лучшему?

2. Нравится ли тебе, как работают украинские политики?

3. Как бы ты оценил нынешние отношения между Украиной и Россией?

4. Как ты считаешь, защищены ли права детей в Украине?

5. Как ты считаешь, имеют ли право родители наказывать тебя физически?

6. Имеют ли родители право изучать твою личную переписку, личные вещи или содержимое твоих карманов?

В презентации и обсуждении результатов исследования примут участие:

1. МАРИНА ТКАЧЕНКО, эксперт в сфере социального проектирования

2. ЛЮБОВЬ ИВАНОВА, директор по развитию детского лагеря «Артек-Буковель»

3. ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХИНА, эксперт департамента социологии Института Горшенина

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62 Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)