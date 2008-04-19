Государство отнимало автомобили у семей инвалидов

Кабинет министров Украины принял постановление „О внесении изменений в Порядок обеспечения инвалидов автомобилями”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины.

Документом урегулирован вопрос о передачи автомобилей после смерти инвалидов в пользование членам их семей, если такой автомобиль подлежал изъятию с 9 августа 2006 года (вступление в силу постановления Кабинета министров Украины от 19.07.06 № 999) по 14 мая 2007 года (вступление в силу постановления Кабинета министров Украины от 26 апреля 2007 г. № 661). Постановлением также определяется механизм постановки на учет семьи, которая состоит из двух и более инвалидов, и совершенствуется механизм учета в случае снятия инвалидности и тому подобное.

Таким образом, отметили в Минсоцполитики, правительство Юлии ТИМОШЕНКО восстановило справедливость относительно семей инвалидов, у которых из-за несовершенства законодательства государство отнимало автомобили.

Постановление Кабинета министров Украины „О внесении изменений в Порядок обеспечения инвалидов автомобилями” вступит в силу со дня официального опубликования.