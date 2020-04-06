Кето диета - недельное меню и рецепты

Во время кето диеты организм получает достаточно калорий и человек не испытывает голода, но лишний вес уходит благодаря явлению кетоза.

Во время карантина многие задаются вопросом как не набрать лишних килограммов, сидя дома, когда холодильник с продуктами постоянно под рукой. Тем более, что на улице весна, а впереди лето, поэтому, и так скопившиеся за зиму килограммы, требуют ликвидации. В этом может помочь кето диета. Во время кето диеты организм получает достаточно калорий и человек не испытывает голода, но лишний вес уходит благодаря явлению кетоза.

Отзывы диетологов подтверждают, что кето диета доказала свою эффективность, и результат стабилен из-за отсутствия стрессового резкого перехода от голодовки к обычному питанию.

Что такое кето диета:

Кето диета появилась для лечения некоторых заболеваний, но затем нашла свое место и в диетологии. Принцип диеты заключается в следующем: в качестве основного «топлива» для мозга организм использует углеводы. При резком сокращении углеводов в питании ниже 20 гр в день, количество глюкозы критически снижается - и для нормального функционирования и окисления жиров не хватает энергии. Для питания мозга организм запускает процесс получения альтернативной энергии – кетоз. Это процесс расщепления жира, находящегося в теле, в результате которого образуются кетоновые тела, используемые в качестве альтернативной энергии.

Вред кето диеты:

Один из минусов такой диеты – слабое понимание процесса. Людям трудно понять, как можно одновременно есть и худеть, а также они боятся, что без глюкозы мозгу нечем будет питаться. Описанный выше механизм кетоза поможет понять принцип кето диеты. Настоящий минус заключается в несбалансированном питании. Исключаются все углеводы, искусственно запускается процесс, который обычно проходит не так активно, усиливается нагрузка на печень. Это довольно вредно для здоровья. Кето диета запрещена диабетикам, беременным и кормящим женщинам, людям с хроническими заболеваниями. При кетозе возможно появление запаха ацетона изо рта, от тела и мочи. Это индивидуальное явление и у некоторых совсем незаметно. Чтобы минимизировать запах, следует пить более 2 л воды в день, чтобы ацетон выводился активнее. Недостаток овощей может вызвать проблемы с пищеварением. По словам диетологов, кето диета - довольно экстремальный вид диеты. Отказ от углеводов грозит срывами на неправильное питание, головными болями, слабостью, ознобом. При резком переходе на кето диету может возникнуть обострение панкреатита и другие проблемы со здоровьем.

Эффективность кето диеты:

Исключение углеводов из рациона не позволяет организму использовать вещества как обычно: жиры откладывать «про запас», а углеводы использовать как основную энергию. Таким образом, тело переключается на использование энергии из жиров, запуская процесс кетоза. Высокая калорийность пищи насыщает и помогает избегать срывов. Нет сильного голода, так как отсутствуют резкие скачки сахара в крови. Главный плюс такой диеты в том, что ушедший вес не вернется, поскольку нет резкого изменения питания и искусственного уменьшения калорий. Однако из-за большого количестве белков и жиров в рационе, килограммов за неделю уходит немного.

Кето диета меню на неделю для женщин:

Углеводы исключаются из пищи полностью. А это означает, что нельзя ничего сладкого, крупы, фрукты, выпечку, крахмалистые или сладкие овощи (по типу свеклы, моркови, картофеля). Можно лишь зеленые овощи, но и при их приеме в пищу количество углеводов не должно превышать 20-50 гр в день.

День 1

Завтрак: два вареных яйца

Перекус: авокадо

Обед: салат с грецким орехом, сыром и говядиной, куриный бульон

Полдник: кефир

Ужин: голубцы с говядиной.

День 2

Завтрак: яичница с ветчиной

Перекус: горсть орехов

Обед: грибы под сыром, салат зеленый

Полдник: ряженка

Ужин: сырники со сметаной.

День 3

Завтрак: тост с арахисовым маслом

Перекус: яйцо

Обед: рыбная уха

Полдник: кефир

Ужин: мясной салат.

День 4

Завтрак: творог

Перекус: сыр, яблоко

Обед: куриный бульон, вареное яйцо

Полдник: ряженка

Ужин: говяжий антрекот, салат из зеленых овощей с маслом.

День 5

Завтрак: яичница из 2 яиц

Перекус: авокадо

Обед: запеченная курица, зелень

Полдник: творог с орехами

Ужин: сыр, оладьи из кабачков.

День 6

Завтрак: тост с ветчиной и сыром

Перекус: кусочек сыра, зеленое яблоко

Обед: рыбная котлета, салат из помидоров и огурцов

Полдник: йогурт без добавок

Ужин: свиная отбивная, зелень.

День 7

Завтрак: омлет из 3 яиц

Перекус: салат из вареной говядины и зеленых овощей

Обед: мясной обед, бурый рис

Полдник: ряженка

Ужин: красная рыба запечёная, овощи.

Кето диета рецепты:

Оладьи с творогом и ягодами без добавления муки. Ингредиенты на 4 порции: 4 яйца, 200 г (225 мл) творога, 1 ст. л. (8 г) измельченного порошка шелухи псиллиума, 50 г сливочного масла или кокосового масла. Топпинг: 50 г свежей малины, свежей черники или свежей клубники, 225 мл жирных взбитых сливок.

Способ приготовления: Добавьте яйца, творог и шелуху псиллиума в миску среднего размера и смешайте все вместе. Дайте смеси настояться 5-10 минут, чтобы немного загустеть. Разогрейте сливочное масло или кокосовое масло в сковороде с антипригарным покрытием. Обжарьте оладьи на среднем или слабом огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Не делайте их слишком большими, иначе их будет трудно переворачивать. Добавьте сливки в отдельную миску и взбейте их, пока не сформируются мягкие пики. Подавайте блины со взбитыми сливками и ягодами по вашему вкусу.

Кето-хлеб с цуккини. Ингредиенты: 8 яиц, ½ чашки кокосового, сливочного или топленого масла, ½ чашки ксилита, 1 чайная ложка ванили, 1 ½ чайной ложки молотой корицы, ½ чайной ложки молотого мускатного ореха, ½ чайной ложки соли, ¾ чашки просеянной кокосовой муки, 1 чайная ложка порошка для выпечки, ½ чашки орехов пекан или измельченных грецких орехов, ½ чашки измельченного цуккини.

Способ приготовления: Смешайте вместе яйца, сливочное или топленое масло, сахар, ваниль, корицу, мускатный орех и соль. Смешайте кокосовую муку с порошком для выпечки и через сито добавьте в тесто, хорошо перемешайте до отсутствия комков в тесте. Добавьте мелко нарезанный цуккини и не забудьте орехи. Вылейте тесто в форму для выпечки хлеба 23 х 13 х 8 см и выпекайте при 175 градусах Цельсия в течение 60 минут. Выньте хлеб из формы и дайте ему остыть.

Запеченная рыба с брюссельской капустой и грибами. Ингредиенты для 4 порций: 650 г трески, 450 г брюссельской капусты, 200 г грибов, 2 ст. л. небольших каперсов, ½ чайной ложки сушенного тимьяна, 1 ст. л. оливкового масла, 30 г сливочного масла, для обжарки, соль и перец, Розовое сливочное масло: 150 г сливочного масла комнатной температуры, ½ зубчика чеснока, ¼ ч. л. соли, 1 ст. л. розового перца, крупно молотого, 75 г тертого сыра пармезан, ½ чайной ложки сока лайма или белого винного уксуса.

Способ приготовления: Смешайте все ингредиенты для розового сливочного масла (лучше всего при комнатной температуре) в миске с помощью вилки или ручного миксера. Отложите его. Разогрейте печь до температуры 200 ° C. Нарежьте пополам брюссельскую капусту и выложите в блюдо для выпекания. Полейте сверху оливковое масло, приправьте солью и перцем. Запекайте 10-15 минут, или пока не станет мягкой.

Порежьте грибы на две или четыре части в зависимости от их размера, обжарьте в сливочном масле с тимьяном. Как только грибы станут мягкими, добавьте каперсы и обжаривайте 2-3 минуты. Добавьте соль и перец по вкусу.

Достаньте блюдо для выпечки с брюссельской капустой из духовки и выложите сверху смесь грибов и каперсов.

Приправьте кусочки трески солью и перцем, выложите их поверх овощей. Добавьте приготовленное ранее розовое сливочное масло. Запекайте 20 минут или до тех пор, пока рыба не станет нужного цвета.