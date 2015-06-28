День молодежи в Киеве отметят на Певчем поле

Организаторы для всех киевлян и гостей столицы приготовили интересную музыкально-развлекательную программу, разнообразные мастер-классы и конкурсы. Кроме того, всех желающих приглашают присоединиться к флеш-мобу «Шалені діти України», подготовленного специально ко Дню молодежи в Украине.

День молодежи на Певчем поле - это праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики. «Юность и молодость - это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд», - отмечают организаторы праздника.

Особую атмосферу празднования будут дополнять цветочные композиции выставки «Украина Европейская», которая проходит сейчас на Певческом поле. На выставке представлены цветочные композиции, символизирующие страны, которые создали Совет Европы в 1949 году: Бельгию, Данию, Ирландию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Франции и Швеции.

28 и 29 июня киевляне и гости столицы смогут также увидеть выставку ретро автомобилей и приобрести на свой вкус изделия мастеров hand-made.

Украшениями празднования на Певчем поле будут большой концерт при участии звезд популярных «певчих» телепроектов и особый праздничный «салют» в виде яркого фаер-шоу и массового запуска в небо «небесных фонариков».

Программа празднования Дня молодежи на Певчем поле:

(Киев, комплекс «Певчее поле», ул. Лаврская, 41)

28.06 (воскресенье)

С 13:00 до 21:00 - активные игры (бадминтон, турники, стенка с шариками)

С 13:00 до 14:00 - выступление джамперов

С 13:00 до 17:00 - яркий маникюр, легкий макияж и стильная прическа от профессиональных специалистов

С 14:00 до 16:00 - выступление талантливой молодежи (Центральная сцена)

С 16:00 до 18:00 - концерт с участием обладателей Гранд - при и лауреатов I, II, III премии Международного фестиваля - конкурса песенного искусства «Звездные октавы» (Центральная сцена)

С 19:30 до 22:00 - торжественное шествие и большое выступление барабанщиц

Выступление группы «Декаданс» и флеш-моб «Шалені діти України», подготовленного специально ко Дню молодежи в Украине

С 20:00 до 22:00 - праздничный концерт (Центральная сцена)

С 22:00 до 23:00 - фаер - шоу

23:00 - небесные фонарики

29.06 (понедельник)

С 13:00 до 21:00 - активные игры (бадминтон, турники, стенка с шариками)

С 13:00 до 17:00 - яркий маникюр, легкий макияж и стильная прическа от профессиональных специалистов

С 15.00 до 19.00 - праздничный концерт фольклорных коллективов (Центральная сцена):

В течение всех дней празднования Дня молодежи, на Певчем поле будет представлен большой ассортимент питания и прохладительных напитков.

Вход свободный.

Спонсоры и партнеры празднования Дня молодежи в Киеве: торговая марка «Три медведя» и компания Coca-Cola.

Подробная информация на официальном сайте Певчего поля:

http://pevchee-pole.com.ua/

Дополнительная информация по тел. (067) 446-37-66