День молодежи в Киеве отметят на Певчем поле
28-29 июня на Певчем поле в Киеве состоится празднование Дня молодежи.
Организаторы для всех киевлян и гостей столицы приготовили интересную музыкально-развлекательную программу, разнообразные мастер-классы и конкурсы. Кроме того, всех желающих приглашают присоединиться к флеш-мобу «Шалені діти України», подготовленного специально ко Дню молодежи в Украине.
День молодежи на Певчем поле - это праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики. «Юность и молодость - это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд», - отмечают организаторы праздника.
Особую атмосферу празднования будут дополнять цветочные композиции выставки «Украина Европейская», которая проходит сейчас на Певческом поле. На выставке представлены цветочные композиции, символизирующие страны, которые создали Совет Европы в 1949 году: Бельгию, Данию, Ирландию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Франции и Швеции.
28 и 29 июня киевляне и гости столицы смогут также увидеть выставку ретро автомобилей и приобрести на свой вкус изделия мастеров hand-made.
Украшениями празднования на Певчем поле будут большой концерт при участии звезд популярных «певчих» телепроектов и особый праздничный «салют» в виде яркого фаер-шоу и массового запуска в небо «небесных фонариков».
Программа празднования Дня молодежи на Певчем поле:
(Киев, комплекс «Певчее поле», ул. Лаврская, 41)
28.06 (воскресенье)
С 13:00 до 21:00 - активные игры (бадминтон, турники, стенка с шариками)
С 13:00 до 14:00 - выступление джамперов
С 13:00 до 17:00 - яркий маникюр, легкий макияж и стильная прическа от профессиональных специалистов
С 14:00 до 16:00 - выступление талантливой молодежи (Центральная сцена)
С 16:00 до 18:00 - концерт с участием обладателей Гранд - при и лауреатов I, II, III премии Международного фестиваля - конкурса песенного искусства «Звездные октавы» (Центральная сцена)
С 19:30 до 22:00 - торжественное шествие и большое выступление барабанщиц
Выступление группы «Декаданс» и флеш-моб «Шалені діти України», подготовленного специально ко Дню молодежи в Украине
С 20:00 до 22:00 - праздничный концерт (Центральная сцена)
С 22:00 до 23:00 - фаер - шоу
23:00 - небесные фонарики
29.06 (понедельник)
С 13:00 до 21:00 - активные игры (бадминтон, турники, стенка с шариками)
С 13:00 до 17:00 - яркий маникюр, легкий макияж и стильная прическа от профессиональных специалистов
С 15.00 до 19.00 - праздничный концерт фольклорных коллективов (Центральная сцена):
В течение всех дней празднования Дня молодежи, на Певчем поле будет представлен большой ассортимент питания и прохладительных напитков.
Вход свободный.
Спонсоры и партнеры празднования Дня молодежи в Киеве: торговая марка «Три медведя» и компания Coca-Cola.
Подробная информация на официальном сайте Певчего поля:
Дополнительная информация по тел. (067) 446-37-66