12 июня (пятница) 2015 года в 12:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ-2015. ПРАВИЛА ИГРЫ И ПОВЕСТКА ДНЯ»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Перспективы изменения Закона о выборах. По каким правилам игры пройдут ближайшие местные выборы?

2. На пути к децентрализации. Под какие полномочия будут избирать местных депутатов и мэров городов?

3. Перспектива выборов глав регионов: «за» и «против».

4. Особенности избирательного процесса в прифронтовых регионах.

5. Столица: новая перезагрузка.

6. Технологические аспекты местных выборов-2015. Какие технологии окажутся решающими в грядущей кампании?

Участники круглого стола:

1. ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦ, политтехнолог, директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications"

2. АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО, вице-президент Института Горшенина

3. АЛЕКСЕЙ КОШЕЛЬ, политолог, директор Комитета избирателей Украины

4. АЛЕКСАНДР СОЛОНТАЙ, руководитель программы практической политики в Институте политического образования

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)