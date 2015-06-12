Круглый стол: Местные выборы-2015. Правила игры и повестка дня
12 июня (пятница) 2015 года в 12:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол
«МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ-2015. ПРАВИЛА ИГРЫ И ПОВЕСТКА ДНЯ»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Перспективы изменения Закона о выборах. По каким правилам игры пройдут ближайшие местные выборы?
2. На пути к децентрализации. Под какие полномочия будут избирать местных депутатов и мэров городов?
3. Перспектива выборов глав регионов: «за» и «против».
4. Особенности избирательного процесса в прифронтовых регионах.
5. Столица: новая перезагрузка.
6. Технологические аспекты местных выборов-2015. Какие технологии окажутся решающими в грядущей кампании?
Участники круглого стола:
1. ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦ, политтехнолог, директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications"
2. АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО, вице-президент Института Горшенина
3. АЛЕКСЕЙ КОШЕЛЬ, политолог, директор Комитета избирателей Украины
4. АЛЕКСАНДР СОЛОНТАЙ, руководитель программы практической политики в Институте политического образования
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)