Присяжные назвали виновных в гибели принцессы Дианы

Причиной гибели принцессы Дианы и ее друга Доди аль-Файеда в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года стали противозаконные действия журналистов таблоидных изданий, преследовавших их машину, и водителя принцессы Анри Поля.

К такому вердикту пришли присяжные заседатели по итогам продолжавшихся почти полгода слушаний в лондонском королевском суде.

Присяжные вынесли два отдельных вердикта - один по делу о гибели принцессы, второй - по делу о гибели ее друга. Процессуально дела о гибели Дианы и Доди аль-Файеда рассматривались отдельно, хотя слушания по ним были совместными.

Первым присяжные вынесли вердикт в отношении Доди аль-Файеда, а через несколько минут такой же вердикт в отношении принцессы.

Начатые в январе 2004 года слушания по установлению обстоятельств смерти Дианы и Доди аль-Файеда были отложены на время расследования обстоятельств автокатастрофы в Париже.

Слушания возобновились 2 октября прошлого года в королевском суде Лондона под председательством судьи Скотта БЕЙКЕРА.

Жюри присяжных выслушало показания более чем 250 свидетелей из восьми стран.

Существовало пять возможных вариантов вердикта: присяжные могли прийти к выводу, что причиной гибели принцессы Дианы стали преступные действия водителя, преступные действия преследовавших машину принцессы папарацци, преступные действия папарацци и водителя одновременно или трагическая случайность.

Последним вариантом мог стать так называемый открытый вердикт - его присяжные могли вынести в том случае, если бы пришли к выводу, что ни одна из версий причин автокатастрофы в Париже не имеет достаточных доказательств.